Piyasa raporu (15 Temmuz 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (15 Temmuz 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,28 değer kaybederek 10.225,48 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,11 artış ile 40,23 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,19 ile 4.326,99 liraya çıktı.
15 Temmuz 2025 Salı, BIST 100 günü -1,28 düşerek 10.225,48 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10358.6100 puandan işlem görürken en düşük 10225.4800 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse VERTU,SODSN,MAKTK, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SMRVA,ATSYH,HATEK oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.540.826.426.00 TL), AKBNK (6.087.913.717.50 TL), YKBNK (6.045.154.751.52 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
291.00 ₺
|
-0.68 %
|
9.540.826.426
|
66.90 ₺
|
-4.09 %
|
6.087.913.718
|
32.82 ₺
|
-4.09 %
|
6.045.154.752
|
14.56 ₺
|
-2.87 %
|
5.064.136.325
|
155.50 ₺
|
0.97 %
|
4.857.240.132
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
41.14 ₺
|
10.00 %
|
98.117.406
|
100.10 ₺
|
10.00 %
|
2.084.382
|
17.74 ₺
|
9.98 %
|
271.453.335
|
46.94 ₺
|
9.98 %
|
26.638.020
|
33.76 ₺
|
9.97 %
|
142.145.388
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
179.30 ₺
|
-9.99 %
|
179.746.157
|
51.25 ₺
|
-9.93 %
|
8.348.574
|
16.71 ₺
|
-4.57 %
|
48.824.161
|
26.20 ₺
|
-4.52 %
|
1.001.541.568
|
109.30 ₺
|
-4.46 %
|
47.771.962
Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Temmuz 2025 Salı)
Dolar/TL bugün yüzde 0,11 yükselerek 40,23 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,24 düşerek 46,74 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
40,23 ₺
|
0,11 %
|
E
|
46,74 ₺
|
-0,24 %
Altın fiyatlarında son durum (15 Temmuz 2025 Salı)
Altının ons fiyatı yüzde -0,31 azalış ile 3.333,00 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde 0,19 yükselişle 4.326,99 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.074,63 olurken, Cumhuriyet altını ise 28.211,96 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.333,00 ₺
|
-0,31 %
|
4.326,99 ₺
|
0,19 %
|
28.211,96 ₺
|
0,19 %
|
7.074,63 ₺
|
0,19 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -3,56 değer kaybederek 116.181,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,96 düşerek 2.994,81 dolardan işlem gördü.