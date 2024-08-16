Piyasa raporu (16 Ağustos 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16 Ağustos 2024 Cuma tarihinde günü 9.821,96 puanla bitirdi, günlük düşüş -1,61 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MARKA,ULUFA,KENT, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MTRYO,IHYAY,DENGE.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.488.511.286.75 TL), EREGL (6.743.332.074.49 TL), ISCTR (3.757.913.348.80 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Ağustos 2024 Cuma)