Piyasa raporu (16 Ağustos 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (16 Ağustos 2024 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,61 değer kaybederek 9.821,96 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,18 artış ile 33,70 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 1,46 ile 2.695,90 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16 Ağustos 2024 Cuma tarihinde günü 9.821,96 puanla bitirdi, günlük düşüş -1,61 oldu.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MARKA,ULUFA,KENT, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MTRYO,IHYAY,DENGE.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.488.511.286.75 TL), EREGL (6.743.332.074.49 TL), ISCTR (3.757.913.348.80 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
293.50 ₺
|
1.73 %
|
11.488.511.287
|
48.62 ₺
|
-2.49 %
|
6.743.332.074
|
13.02 ₺
|
-2.11 %
|
3.757.913.349
|
28.54 ₺
|
-1.25 %
|
2.763.053.619
|
109.00 ₺
|
-4.39 %
|
2.692.023.973
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
64.90 ₺
|
10.00 %
|
34.452.015
|
15.40 ₺
|
10.00 %
|
149.149.597
|
1,056.00 ₺
|
10.00 %
|
9.527.617
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
11.83 ₺
|
-9.97 %
|
15.509.515
|
4.34 ₺
|
-9.96 %
|
155.403.144
|
5.47 ₺
|
-9.88 %
|
66.056.404
|
22.02 ₺
|
-8.17 %
|
182.119.659
|
9.92 ₺
|
-7.72 %
|
10.354.945
Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Ağustos 2024 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde 0,18 yükselerek 33,70 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,34 yükselerek 37,09 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
33,70 ₺
|
0,18 %
|
E
|
37,09 ₺
|
0,34 %
Altın fiyatlarında son durum (16 Ağustos 2024 Cuma)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,29 değer kazanarak 2.488,47 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,46 değer kazanarak 2.695,90 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.407,80 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 17.577,29 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.488,47 ₺
|
1,29 %
|
2.695,90 ₺
|
1,46 %
|
17.577,29 ₺
|
1,46 %
|
4.407,80 ₺
|
1,46 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -2,68 değer kaybederek 57.872,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -3,43 düşerek 2.569,57 dolardan işlem gördü.