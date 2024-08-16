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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (16 Ağustos 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (16 Ağustos 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (16 Ağustos 2024 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,61 değer kaybederek 9.821,96 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,18 artış ile 33,70 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 1,46 ile 2.695,90 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 18:30 Güncelleme: 16.08.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (16 Ağustos 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16 Ağustos 2024 Cuma tarihinde günü 9.821,96 puanla bitirdi, günlük düşüş -1,61 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MARKA,ULUFA,KENT, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MTRYO,IHYAY,DENGE.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.488.511.286.75 TL), EREGL (6.743.332.074.49 TL), ISCTR (3.757.913.348.80 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        293.50
        1.73 %
        11.488.511.287
        E
        48.62
        -2.49 %
        6.743.332.074
        I
        13.02
        -2.11 %
        3.757.913.349
        Y
        28.54
        -1.25 %
        2.763.053.619
        T
        109.00
        -4.39 %
        2.692.023.973
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        64.90
        10.00 %
        34.452.015
        U
        15.40
        10.00 %
        149.149.597
        K
        1,056.00
        10.00 %
        9.527.617
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        11.83
        -9.97 %
        15.509.515
        I
        4.34
        -9.96 %
        155.403.144
        D
        5.47
        -9.88 %
        66.056.404
        E
        22.02
        -8.17 %
        182.119.659
        B
        9.92
        -7.72 %
        10.354.945
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Ağustos 2024 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,18 yükselerek 33,70 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,34 yükselerek 37,09 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        33,70
        0,18 %
        E
        EUR/TRY
        37,09
        0,34 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (16 Ağustos 2024 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,29 değer kazanarak 2.488,47 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,46 değer kazanarak 2.695,90 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.407,80 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 17.577,29 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.488,47
        1,29 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.695,90
        1,46 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        17.577,29
        1,46 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.407,80
        1,46 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -2,68 değer kaybederek 57.872,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -3,43 düşerek 2.569,57 dolardan işlem gördü.

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