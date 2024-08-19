Piyasa raporu (19 Ağustos 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (19 Ağustos 2024 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,36 değer kazanarak 10.054,20 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,18 artış ile 33,75 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,03 ile 2.717,32 liraya çıktı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19 Ağustos 2024 Pazartesi tarihinde günü 10.054,20 puanla bitirdi, günlük yükseliş 2,36 oldu.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SAMAT,IZINV,ERSU, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DIRIT,ATSYH,ISBTR.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.901.160.246.75 TL), EREGL (5.397.273.972.70 TL), ISCTR (5.234.250.044.37 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
297.00 ₺
|
1.19 %
|
7.901.160.247
|
49.28 ₺
|
1.36 %
|
5.397.273.973
|
13.51 ₺
|
3.76 %
|
5.234.250.044
|
60.25 ₺
|
5.98 %
|
3.658.033.830
|
24.16 ₺
|
0.58 %
|
2.915.090.873
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
47.08 ₺
|
10.00 %
|
213.972.544
|
72.60 ₺
|
10.00 %
|
64.567.661
|
24.22 ₺
|
9.99 %
|
65.450.214
|
28.42 ₺
|
9.98 %
|
187.711.805
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
55.45 ₺
|
-9.98 %
|
16.378.430
|
105.30 ₺
|
-9.92 %
|
17.573.058
|
583,150.00 ₺
|
-9.02 %
|
1.199.150
|
21.42 ₺
|
-8.30 %
|
101.397.573
|
453.25 ₺
|
-7.07 %
|
8.774.715
Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Ağustos 2024 Pazartesi)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,18 artış ile 33,75 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,56 yükseliş ile 37,38 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
33,75 ₺
|
0,18 %
|
E
|
37,38 ₺
|
0,56 %
Altın fiyatlarında son durum (19 Ağustos 2024 Pazartesi)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,17 :artarakazalarak 2.503,75 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,03 düşüş sonucu 2.717,32 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,03 yükselerek 4.442,81 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 17.716,91.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.503,75 ₺
|
-0,17 %
|
2.717,32 ₺
|
0,03 %
|
17.716,91 ₺
|
0,03 %
|
4.442,81 ₺
|
0,03 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,05 düşüş ile 58.606,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,19 azalış ile 2.582,44 dolar.Brent Petrol ise 79,46 dolar