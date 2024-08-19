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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (19 Ağustos 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (19 Ağustos 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (19 Ağustos 2024 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,36 değer kazanarak 10.054,20 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,18 artış ile 33,75 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,03 ile 2.717,32 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 18:30 Güncelleme: 19.08.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (19 Ağustos 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19 Ağustos 2024 Pazartesi tarihinde günü 10.054,20 puanla bitirdi, günlük yükseliş 2,36 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SAMAT,IZINV,ERSU, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DIRIT,ATSYH,ISBTR.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.901.160.246.75 TL), EREGL (5.397.273.972.70 TL), ISCTR (5.234.250.044.37 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        297.00
        1.19 %
        7.901.160.247
        E
        49.28
        1.36 %
        5.397.273.973
        I
        13.51
        3.76 %
        5.234.250.044
        A
        60.25
        5.98 %
        3.658.033.830
        K
        24.16
        0.58 %
        2.915.090.873
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        47.08
        10.00 %
        213.972.544
        I
        72.60
        10.00 %
        64.567.661
        E
        24.22
        9.99 %
        65.450.214
        A
        28.42
        9.98 %
        187.711.805
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        55.45
        -9.98 %
        16.378.430
        A
        105.30
        -9.92 %
        17.573.058
        I
        583,150.00
        -9.02 %
        1.199.150
        E
        21.42
        -8.30 %
        101.397.573
        C
        453.25
        -7.07 %
        8.774.715
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Ağustos 2024 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,18 artış ile 33,75 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,56 yükseliş ile 37,38 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        33,75
        0,18 %
        E
        EUR/TRY
        37,38
        0,56 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (19 Ağustos 2024 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,17 :artarakazalarak 2.503,75 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,03 düşüş sonucu 2.717,32 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,03 yükselerek 4.442,81 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 17.716,91.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.503,75
        -0,17 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.717,32
        0,03 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        17.716,91
        0,03 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.442,81
        0,03 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,05 düşüş ile 58.606,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,19 azalış ile 2.582,44 dolar.Brent Petrol ise 79,46 dolar

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