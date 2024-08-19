Piyasa raporu (19 Ağustos 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19 Ağustos 2024 Pazartesi tarihinde günü 10.054,20 puanla bitirdi, günlük yükseliş 2,36 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SAMAT,IZINV,ERSU, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DIRIT,ATSYH,ISBTR.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.901.160.246.75 TL), EREGL (5.397.273.972.70 TL), ISCTR (5.234.250.044.37 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Ağustos 2024 Pazartesi)