Piyasa raporu (19 Mayıs 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

19 Mayıs 2025 Pazartesi, BIST 100 günü 1,33 yükselerek 9.668,36 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9677.5900 puandan işlem görürken en düşük 9516.8600 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi A1CAP,SNKRN,DERHL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BEGYO,CLEBI,EDIP.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (11.306.143.056.34 TL), THYAO (8.961.933.606.50 TL), AKBNK (8.318.427.669.15 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Mayıs 2025 Pazartesi)

Dolar/TL bugün yüzde 0,00 yükselerek 38,85 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,87 yükselerek 43,76 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (19 Mayıs 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde 0,94 artış ile 3.233,87 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,99 yükselişle 4.040,81 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.606,72 olurken, Cumhuriyet altını ise 26.346,07 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,79 düşüş ile 104.510,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -4,06 azalış ile 2.455,33 dolar.Brent Petrol ise 65,44 dolar