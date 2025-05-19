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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (19 Mayıs 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (19 Mayıs 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (19 Mayıs 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,33 değer kazanarak 9.668,36 puanla günü kapattı.Dolar ise 38,85 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,99 ile 4.040,81 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 19.05.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (19 Mayıs 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        19 Mayıs 2025 Pazartesi, BIST 100 günü 1,33 yükselerek 9.668,36 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9677.5900 puandan işlem görürken en düşük 9516.8600 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi A1CAP,SNKRN,DERHL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BEGYO,CLEBI,EDIP.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (11.306.143.056.34 TL), THYAO (8.961.933.606.50 TL), AKBNK (8.318.427.669.15 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        26.68
        5.71 %
        11.306.143.056
        T
        293.00
        -0.26 %
        8.961.933.607
        A
        51.95
        2.47 %
        8.318.427.669
        K
        159.00
        7.14 %
        6.694.950.929
        A
        138.60
        0.80 %
        6.659.708.557
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        7.04
        10.00 %
        495.246.440
        S
        159.50
        10.00 %
        8.057.524
        D
        136.50
        9.99 %
        1.097.002.014
        K
        36.98
        9.99 %
        64.855.480
        B
        107.90
        9.99 %
        29.592.702
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        10.64
        -9.98 %
        5.725.416
        C
        2,002.00
        -9.98 %
        116.766.650
        E
        38.08
        -9.98 %
        113.480.244
        B
        216.80
        -9.97 %
        309.059.497
        M
        17.60
        -9.97 %
        68.228.834
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Mayıs 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,00 yükselerek 38,85 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,87 yükselerek 43,76 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,85
        0,00 %
        E
        EUR/TRY
        43,76
        0,87 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (19 Mayıs 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,94 artış ile 3.233,87 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,99 yükselişle 4.040,81 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.606,72 olurken, Cumhuriyet altını ise 26.346,07 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.233,87
        0,94 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.040,81
        0,99 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        26.346,07
        0,99 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.606,72
        0,99 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,79 düşüş ile 104.510,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -4,06 azalış ile 2.455,33 dolar.Brent Petrol ise 65,44 dolar

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