Piyasa raporu (27 Kasım 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

27 Kasım 2024 Çarşamba, BIST 100 günü 0,04 yükselerek 9.639,77 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9744.5700 puandan işlem görürken en düşük 9618.8800 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi VERUS,ERSU,SAMAT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse MEGAP,PRZMA,CEOEM oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (10.592.117.622.56 TL), THYAO (10.412.743.697.75 TL), ISCTR (6.589.738.627.73 TL) oldu.