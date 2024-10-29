Piyasa raporu (29 Ekim 2024 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

29 Ekim 2024 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,42 yükseliş ile 8.945,80 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EGEEN,EUPWR,ELITE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse GMTAS,SANFM,PCILT oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (1.955.521.477.25 TL), EREGL (1.016.528.855.84 TL), TUPRS (988.080.932.80 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Ekim 2024 Salı)

Dolar/TL bugün yüzde -0,03 düşerek 34,28 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,19 düşerek 37,01 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (29 Ekim 2024 Salı)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,68 değer kazanarak 2.761,06 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,89 değer kazanarak 3.050,77 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.988,02 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.891,05 lira oldu.