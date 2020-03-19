Reuters

Merkez Bankası (TCMB) piyasa yapıcı bankaların (PY) repo limitleri açıklanan tedbirler kapsamında artırıldı.

Bugüne kadar piyasa yapıcı bankaların işlem limitlerini Hazine ihalelerinden alınan kıymetlerin yüzde 4 ü olarak

belirleniyordu.

İlgili limitler son yıllarda yapılan alımlara ağırlık verecek şekilde güncellendi. Böylece PY bankaların TCMB limitleri yaklaşık yüzde 50 oranında artırılmış oldu. TCMB yeni limitleri 2020 yılında alınan DİBS'ler için yüzde 9, 2019 yılında alınanlar için yüzde 8, 2018 yılında alınanlar için yüzde 7, 2017 ve öncesinde alınanlar için ise yüzde 4 olarak belirledi. TCMB bu hafta erkene çektiği 100 baz puan faiz indiriminin ötesinde swap imkanlarını, reeskont kredilerini genişletirken, rezerv düşüşüne yol açmakla birlikte döviz likiditesini artırıcı ve bankaların reel sektöre kredi akışının temini amacıyla kullanılan fonlamanın bir bölümünü yüzde 8.25'ten finanse edecek tedbirler açıklamıştı.

TCMB'nin açıkladığı tedbirler arasında piyasa yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla piyasa yapıcı bankalara Açık

Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkânına ilişkin limitler artırılması da yer alıyordu.