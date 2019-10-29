Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının ( Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı odaklandı.Commerzbank ABD ve Fed Ekonomisti Cristoph Balz "ABD'de enflasyonun çok zayıf gelmesi durumunda ABD Merkez Bankası (Fed),politika faizini sıfır seviyelerine doğru çekebilir. Fed, bu haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde yüzde 1,50-1,75 aralığına çekebilir" dedi.

'ARA VEREBİLİR'

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy ise "Fed Başkanı Jerome Powell, toplantıda faiz indiriminde ara verileceği ve aralık ayında indirime gidilmeyeceği mesajları verebilir" değerlendirmesini yaptı.