Piyasalar Fed'in

14 Aralık dolar ne kadar?

AA

Fed'in yılın son toplantısında ek bir önlem açıklaması beklenmiyor ancak varlık alımlarına yönelik sözlü yönlendirme konusunu daha fazla vurgulaması bekleniyor.

Analistler, bankanın mali teşviklerin parasal teşviklerden daha etkili olacağı görüşüne sahip olduğunu dile getirdi.

Weidensteiner, konuya ilişkin olarak AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Fed'in toplantıda yeni bir önlem açıklanmasının beklenmediğini ifade etti.

Fed'in aylık 120 milyar dolar tutarındaki varlık alımına devam edeceği öngörüsünde bulunan Weidenstainer, bankanın yarınki toplantısında varlık alımları üzerindeki sözlü yönlendirmesini güçlendirebileceğini belirtti.

Weidensteiner, ABD ekonomisinin zor bir kışla karşı karşıya olduğunu aktardı. Vaka sayılarındaki artışın büyümeyi yavaşlattığını ve iş piyasası üzerindeki iyileşmenin yavaşladığını dile getiren Weidensteiner ancak Fed'in buna varlık alımlarını artırarak cevap vermeyeceği öngörüsünde bulundu.

Weidensteiner, Fed'in iletişiminin de varlık alımlarının artırılacağını öne sürmediğini kaydetti. Bunun son örneğinin Chicago Fed Başkanı Charles Evans olduğunu belirten Weidensteiner, Evans'ın ekonomi için en önemli kısa vadeli teşvik biçiminin mali politikadan geldiğini vurguladığını anlattı.

Weidensteiner, mali teşvikin etkisini parasal teşvikten daha hızlı gösterebileceğini belirterek, mali teşvik paketinin gerçekleşmesi ihtimalinin arttığını, Washington yönetiminin anlaşmaya yaklaşıyor gibi gözüktüğünü söyledi.

Şu anki ekonomik zayıflığın bir kaç ayla sınırlı bir durum olabileceğini belirten Weidensteiner, ilkbaharda sıcaklıkların artmasıyla virüsün yayılma hızının yavaşlayabileceğini, her şeyin ötesinde de aşılamanın başlamasının pandeminin sona ereceği umutlarını artırdığını ifade etti.

-"Fed ekonomik görünüm daha net hale gelene kadar bekleyebilir"

Weidensteiner, Fed'in ekonomik görünüm daha net hale gelene kadar bekleyebileceğini aktardı. Weidensteiner, istihdam tam olana ve enflasyon hedefine ulaşılana kadar Fed'in faizleri sıfır seviyesinde tutacağını kaydetti.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey de Fed'in varlık alımları üzerindeki sözlü yönlendirmeyi daha belirgin hale getirebileceği öngörüsünde bulundu.

Marey, Fed'in mali teşviklerin Kovid-19'un kısa vadeli etkilerinin üstesinden gelme konusunda daha etkili olacağı düşüncesine sahip olduğunu söyledi.

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) Finansal Başekonomisti Chris Rupkey ise Fed'in son toplantısında ek bir önlem açıklamasının beklenmediğini belirtti.

Fed, kasım ayı toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alımlarının finansal koşulları rahatlattığına ve ekonomiye önemli bir destek sağladığına inandıklarını dile getirmişti.