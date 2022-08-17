Piyasalarda gözler Fed tutanaklarında

ABD'de piyasa beklentilerini büyük oranda geride bırakan şirket karlılıkları, pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor.

Dün açıklanan bilançolara göre, Walmart'ın ikinci çeyrekte elde ettiği gelir, gıda ve diğer temel maddelere olan talebin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4 artarak 152,9 milyar dolara yükseldi. İnşaat ve ev malzemeleri satan Home Depot'nun da ikinci çeyrekte geliri yüzde 6,5 artışla 43,8 milyar dolara çıktı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de sanayi üretimi, temmuzda aylık yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde arttı. Aynı dönemde imalat sanayisi üretimi de aylık yüzde 0,7'lik artışla tahminleri aştı.

Ülkede konut başlangıçları ise temmuzda yüzde 9,6 azalışla 1 milyon 446 bine gerileyerek, Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi. İnşaat izinleri de temmuzda aylık bazda yüzde 1,3 azalarak 1 milyon 674 bine geriledi.

Yüksek mortgage (konut kredisi) oranları ve malzeme fiyatları nedeniyle konut inşaatında yaşanan sert düşüş, konut piyasasının yılın üçüncü çeyreğinde daha da daralabileceğine yönelik endişeleri destekliyor.

Son dönem açıklanan makroekonomik verilerin ardından ülkenin resesyona gireceğine yönelik fiyatlamalar da güçlenmeye devam ediyor.

Öte yandan, güçlü resesyon fiyatlamalarına karşın para piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısında 75 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler diri kalmaya devam ederken, beklentilerin üzerindeki şirket finansal sonuçları ve veriler ülke ekonomisine ilişkin karışık sinyaller üretiyor.

Para piyasalarındaki beklentilere göre Fed'in eylülde yüzde 55 ihtimalle 50, yüzde 45 ihtimalle ise 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.