Piyasalarda gün sonu: 01 Mayıs 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

01 Mayıs 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.078,43 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,59 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi CEMAS,PEHOL,NTGAZ, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise AVHOL,ADEL,VANGD.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.644.863.872.00 TL), AKBNK (5.684.855.017.26 TL), ASELS (5.282.406.967.70 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Mayıs 2025 Perşembe)

Dolar/TL bugün yüzde -0,11 düşerek 38,45 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,55 düşerek 43,51 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (01 Mayıs 2025 Perşembe)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -2,22 :artarakazalarak 3.215,86 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -2,26 düşüş sonucu 3.978,34 lirayı buldu. Çeyrek altın % -2,26 düşerek 6.504,58 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 25.938,75.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 3,40 değer kazanarak 97.105,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 5,87 yükselerek 1.865,91 dolardan işlem gördü.