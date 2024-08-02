Piyasalarda gün sonu: 02 Ağustos 2024 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (02 Ağustos 2024 Cuma) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -3,01 değer kaybederek 10.473,47 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,32 yükselerek 33,22 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,52 değer kaybederek 2.589,26 liraya düştü.
02 Ağustos 2024 Cuma, BIST 100 günü -3,01 düşerek 10.473,47 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10686.1400 puandan işlem görürken en düşük 10415.6200 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KTSKR,DCTTR,OSMEN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MMCAS,EMNIS,ALTNY.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (6.069.394.978.30 TL), THYAO (5.687.514.167.25 TL), SASA (4.481.109.147.88 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
55.05 ₺
|
-3.84 %
|
6.069.394.978
|
291.50 ₺
|
-2.02 %
|
5.687.514.167
|
46.64 ₺
|
-0.77 %
|
4.481.109.148
|
109.70 ₺
|
-9.93 %
|
3.320.942.694
|
60.20 ₺
|
-4.75 %
|
3.134.040.165
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
75.95 ₺
|
9.99 %
|
140.015.032
|
18.63 ₺
|
9.98 %
|
77.330.075
|
279.00 ₺
|
9.95 %
|
353.117.492
|
11.41 ₺
|
9.92 %
|
103.871.995
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
29.70 ₺
|
-10.00 %
|
6.450.535
|
341.50 ₺
|
-9.95 %
|
12.067.153
|
109.70 ₺
|
-9.93 %
|
3.320.942.694
|
4.50 ₺
|
-9.82 %
|
75.835.477
|
24.34 ₺
|
-9.65 %
|
62.273.316
Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Ağustos 2024 Cuma)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,32 artış ile 33,22 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 1,43 yükseliş ile 36,28 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
33,22 ₺
|
0,32 %
|
E
|
36,28 ₺
|
1,43 %
Altın fiyatlarında son durum (02 Ağustos 2024 Cuma)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,65 değer kaybederek 2.430,39 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,52 değer kaybederek 2.589,26 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.233,44 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 16.881,98 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.430,39 ₺
|
-0,65 %
|
2.589,26 ₺
|
-0,52 %
|
16.881,98 ₺
|
-0,52 %
|
4.233,44 ₺
|
-0,52 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,43 değer kazanarak 63.197,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,83 yükselerek 3.026,83 dolardan işlem gördü.