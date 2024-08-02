Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.473,47 %-3,01
        DOLAR 33,2122 %0,31
        EURO 36,2570 %1,35
        GRAM ALTIN 2.594,68 %-0,32
        FAİZ 41,97 %-0,31
        GÜMÜŞ GRAM 30,24 %-0,39
        BITCOIN 63.464,00 %-1,90
        GBP/TRY 42,5103 %0,57
        EUR/USD 1,0907 %1,08
        BRENT 77,01 %-3,16
        ÇEYREK ALTIN 4.242,31 %-0,32

        Piyasalarda gün sonu: 02 Ağustos 2024 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (02 Ağustos 2024 Cuma) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -3,01 değer kaybederek 10.473,47 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,32 yükselerek 33,22 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,52 değer kaybederek 2.589,26 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 18:30 Güncelleme: 02.08.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu: 02 Ağustos 2024 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        ABONE OL

        02 Ağustos 2024 Cuma, BIST 100 günü -3,01 düşerek 10.473,47 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10686.1400 puandan işlem görürken en düşük 10415.6200 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KTSKR,DCTTR,OSMEN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MMCAS,EMNIS,ALTNY.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (6.069.394.978.30 TL), THYAO (5.687.514.167.25 TL), SASA (4.481.109.147.88 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        55.05
        -3.84 %
        6.069.394.978
        T
        291.50
        -2.02 %
        5.687.514.167
        S
        46.64
        -0.77 %
        4.481.109.148
        A
        109.70
        -9.93 %
        3.320.942.694
        A
        60.20
        -4.75 %
        3.134.040.165
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        75.95
        9.99 %
        140.015.032
        D
        18.63
        9.98 %
        77.330.075
        O
        279.00
        9.95 %
        353.117.492
        K
        11.41
        9.92 %
        103.871.995
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        29.70
        -10.00 %
        6.450.535
        E
        341.50
        -9.95 %
        12.067.153
        A
        109.70
        -9.93 %
        3.320.942.694
        H
        4.50
        -9.82 %
        75.835.477
        I
        24.34
        -9.65 %
        62.273.316
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Ağustos 2024 Cuma)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,32 artış ile 33,22 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 1,43 yükseliş ile 36,28 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        33,22
        0,32 %
        E
        EUR/TRY
        36,28
        1,43 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (02 Ağustos 2024 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,65 değer kaybederek 2.430,39 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,52 değer kaybederek 2.589,26 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.233,44 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 16.881,98 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.430,39
        -0,65 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.589,26
        -0,52 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        16.881,98
        -0,52 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.233,44
        -0,52 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,43 değer kazanarak 63.197,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,83 yükselerek 3.026,83 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        6 yaşındaki çocuğa işkence: Babaanne ve baba gözaltında
        6 yaşındaki çocuğa işkence: Babaanne ve baba gözaltında
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Genco Erkal'a veda
        Genco Erkal'a veda
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?