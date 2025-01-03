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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 03 Ocak 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 03 Ocak 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (03 Ocak 2025 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,14 değer kazanarak 10.075,17 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,08 yükselerek 35,38 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,40 değer kaybederek 3.009,20 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 03.01.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 03 Ocak 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        03 Ocak 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.075,17 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,14 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse TSPOR,EGGUB,VRGYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise HTTBT,PEHOL,AGESA oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.899.366.123.50 TL), ISCTR (8.241.966.928.76 TL), AKBNK (6.339.638.246.30 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        298.00
        3.65 %
        11.899.366.124
        I
        14.08
        0.21 %
        8.241.966.929
        A
        66.20
        0.00 %
        6.339.638.246
        Y
        32.18
        1.19 %
        6.117.989.964
        S
        4.27
        4.40 %
        5.698.163.668
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        1.21
        10.00 %
        1.346.259.653
        E
        68.50
        9.95 %
        174.784.234
        V
        3.32
        9.93 %
        200.991.872
        H
        3.93
        9.78 %
        11.027.410
        H
        4.22
        7.93 %
        2.625.702.711
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        H
        41.76
        -10.00 %
        212.990.224
        P
        3.80
        -9.95 %
        234.522.031
        A
        139.50
        -9.71 %
        136.743.302
        D
        16.92
        -9.62 %
        64.534.384
        E
        13.06
        -7.57 %
        7.036.374
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Ocak 2025 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,08 yükselerek 35,38 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,01 yükselerek 36,38 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,38
        0,08 %
        E
        EUR/TRY
        36,38
        0,01 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (03 Ocak 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,59 azalış ile 2.642,29 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,40 düşüşle 3.009,20 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.920,04 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.619,96 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.642,29
        -0,59 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.009,20
        -0,40 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.619,96
        -0,40 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.920,04
        -0,40 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,08 yükseliş ile 97.053,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,36 artış ile 3.529,40 dolar.Brent Petrol ise 76,21 dolar

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