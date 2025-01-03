Piyasalarda gün sonu: 03 Ocak 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (03 Ocak 2025 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,14 değer kazanarak 10.075,17 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,08 yükselerek 35,38 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,40 değer kaybederek 3.009,20 liraya düştü.
03 Ocak 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.075,17 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,14 olarak gerçekleşti.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse TSPOR,EGGUB,VRGYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise HTTBT,PEHOL,AGESA oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.899.366.123.50 TL), ISCTR (8.241.966.928.76 TL), AKBNK (6.339.638.246.30 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
298.00 ₺
|
3.65 %
|
11.899.366.124
|
14.08 ₺
|
0.21 %
|
8.241.966.929
|
66.20 ₺
|
0.00 %
|
6.339.638.246
|
32.18 ₺
|
1.19 %
|
6.117.989.964
|
4.27 ₺
|
4.40 %
|
5.698.163.668
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
1.21 ₺
|
10.00 %
|
1.346.259.653
|
68.50 ₺
|
9.95 %
|
174.784.234
|
3.32 ₺
|
9.93 %
|
200.991.872
|
3.93 ₺
|
9.78 %
|
11.027.410
|
4.22 ₺
|
7.93 %
|
2.625.702.711
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
41.76 ₺
|
-10.00 %
|
212.990.224
|
3.80 ₺
|
-9.95 %
|
234.522.031
|
139.50 ₺
|
-9.71 %
|
136.743.302
|
16.92 ₺
|
-9.62 %
|
64.534.384
|
13.06 ₺
|
-7.57 %
|
7.036.374
Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Ocak 2025 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde 0,08 yükselerek 35,38 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,01 yükselerek 36,38 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,38 ₺
|
0,08 %
|
E
|
36,38 ₺
|
0,01 %
Altın fiyatlarında son durum (03 Ocak 2025 Cuma)
Altının ons fiyatı yüzde -0,59 azalış ile 2.642,29 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,40 düşüşle 3.009,20 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.920,04 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.619,96 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.642,29 ₺
|
-0,59 %
|
3.009,20 ₺
|
-0,40 %
|
19.619,96 ₺
|
-0,40 %
|
4.920,04 ₺
|
-0,40 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,08 yükseliş ile 97.053,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,36 artış ile 3.529,40 dolar.Brent Petrol ise 76,21 dolar