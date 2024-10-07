Piyasalarda gün sonu: 07 Ekim 2024 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (07 Ekim 2024 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,61 değer kazanarak 9.165,26 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,00 yükselerek 34,26 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,17 ile 2.926,52 liradan işlem gördü.
07 Ekim 2024 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.165,26 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,61 olarak gerçekleşti.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse OTKAR,OZSUB,AVGYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ATSYH,EUHOL,MEPET oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (2.704.702.472.75 TL), YKBNK (2.283.283.920.32 TL), GUBRF (2.033.090.484.30 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
274.00 ₺
|
0.09 %
|
2.704.702.473
|
27.14 ₺
|
-0.73 %
|
2.283.283.920
|
210.90 ₺
|
6.19 %
|
2.033.090.484
|
55.35 ₺
|
1.84 %
|
1.824.319.178
|
12.66 ₺
|
0.00 %
|
1.719.687.342
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
462.00 ₺
|
10.00 %
|
53.021.892
|
34.10 ₺
|
10.00 %
|
22.891.685
|
9.24 ₺
|
10.00 %
|
33.117.393
|
18.09 ₺
|
9.97 %
|
250.022.862
|
162.50 ₺
|
9.95 %
|
196.797.684
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
55.90 ₺
|
-9.98 %
|
5.746.073
|
9.14 ₺
|
-6.73 %
|
45.888.360
|
9.58 ₺
|
-5.05 %
|
18.285.137
|
19.34 ₺
|
-3.69 %
|
39.270.483
Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Ekim 2024 Pazartesi)
Dolar/TL yüzde 0,00 artarak 34,26 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,03 düşerek 37,60 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,26 ₺
|
0,00 %
|
E
|
37,60 ₺
|
-0,03 %
Altın fiyatlarında son durum (07 Ekim 2024 Pazartesi)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,13 değer kazanarak 2.656,92 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,17 değer kazanarak 2.926,52 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.784,85 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.080,88 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.656,92 ₺
|
0,13 %
|
2.926,52 ₺
|
0,17 %
|
19.080,88 ₺
|
0,17 %
|
4.784,85 ₺
|
0,17 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,59 yükseliş ile 62.991,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,21 artış ile 2.448,43 dolar.Brent Petrol ise 79,74 dolar