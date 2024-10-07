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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 07 Ekim 2024 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 07 Ekim 2024 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (07 Ekim 2024 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,61 değer kazanarak 9.165,26 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,00 yükselerek 34,26 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,17 ile 2.926,52 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 07.10.2024 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 07 Ekim 2024 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        07 Ekim 2024 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.165,26 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,61 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse OTKAR,OZSUB,AVGYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ATSYH,EUHOL,MEPET oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (2.704.702.472.75 TL), YKBNK (2.283.283.920.32 TL), GUBRF (2.033.090.484.30 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        274.00
        0.09 %
        2.704.702.473
        Y
        27.14
        -0.73 %
        2.283.283.920
        G
        210.90
        6.19 %
        2.033.090.484
        A
        55.35
        1.84 %
        1.824.319.178
        I
        12.66
        0.00 %
        1.719.687.342
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        O
        462.00
        10.00 %
        53.021.892
        O
        34.10
        10.00 %
        22.891.685
        A
        9.24
        10.00 %
        33.117.393
        R
        18.09
        9.97 %
        250.022.862
        Y
        162.50
        9.95 %
        196.797.684
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        55.90
        -9.98 %
        5.746.073
        E
        9.14
        -6.73 %
        45.888.360
        M
        9.58
        -5.05 %
        18.285.137
        P
        19.34
        -3.69 %
        39.270.483
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Ekim 2024 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde 0,00 artarak 34,26 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,03 düşerek 37,60 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,26
        0,00 %
        E
        EUR/TRY
        37,60
        -0,03 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (07 Ekim 2024 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,13 değer kazanarak 2.656,92 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,17 değer kazanarak 2.926,52 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.784,85 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.080,88 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.656,92
        0,13 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.926,52
        0,17 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.080,88
        0,17 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.784,85
        0,17 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,59 yükseliş ile 62.991,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,21 artış ile 2.448,43 dolar.Brent Petrol ise 79,74 dolar

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