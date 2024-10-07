Piyasalarda gün sonu: 07 Ekim 2024 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

07 Ekim 2024 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.165,26 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,61 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse OTKAR,OZSUB,AVGYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ATSYH,EUHOL,MEPET oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (2.704.702.472.75 TL), YKBNK (2.283.283.920.32 TL), GUBRF (2.033.090.484.30 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Ekim 2024 Pazartesi)