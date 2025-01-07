Piyasalarda gün sonu: 07 Ocak 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

07 Ocak 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,13 düşüş ile 9.972,03 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SAMAT,BAYRK,MAGEN, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise AYES,INVEO,ADESE oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.136.109.452.50 TL), ISCTR (6.739.126.905.75 TL), AKBNK (5.579.083.109.45 TL) oldu.