Piyasalarda gün sonu: 07 Ocak 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (07 Ocak 2025 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,13 değer kaybederek 9.972,03 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,09 artış ile 35,34 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 0,62 ile 3.009,06 liradan işlem gördü.
07 Ocak 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,13 düşüş ile 9.972,03 puandan tamamladı.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SAMAT,BAYRK,MAGEN, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise AYES,INVEO,ADESE oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.136.109.452.50 TL), ISCTR (6.739.126.905.75 TL), AKBNK (5.579.083.109.45 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
293.50 ₺
|
-1.18 %
|
8.136.109.453
|
14.00 ₺
|
-0.99 %
|
6.739.126.906
|
64.75 ₺
|
-3.07 %
|
5.579.083.109
|
24.08 ₺
|
-2.35 %
|
4.737.753.214
|
4.17 ₺
|
-3.02 %
|
3.966.711.053
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
21.14 ₺
|
9.99 %
|
174.862.647
|
19.52 ₺
|
9.97 %
|
281.458.184
|
17.58 ₺
|
9.94 %
|
1.167.497.529
|
8.10 ₺
|
9.91 %
|
13.172.929
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
7.77 ₺
|
-8.59 %
|
4.836.633
|
2.36 ₺
|
-5.22 %
|
291.838.053
|
540.00 ₺
|
-4.93 %
|
38.317.597
|
47.60 ₺
|
-4.80 %
|
139.335.125
Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Ocak 2025 Salı)
Dolar/TL yüzde 0,09 artarak 35,34 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,02 yükselerek 36,71 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,34 ₺
|
0,09 %
|
E
|
36,71 ₺
|
0,02 %
Altın fiyatlarında son durum (07 Ocak 2025 Salı)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,56 :artarakazalarak 2.651,33 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,62 yükseliş sonucu 3.009,06 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,62 yükselerek 4.919,81 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.619,05.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.651,33 ₺
|
0,56 %
|
3.009,06 ₺
|
0,62 %
|
19.619,05 ₺
|
0,62 %
|
4.919,81 ₺
|
0,62 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,51 azalış ile 98.642,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -4,38 düşüş ile 3.531,83 doları buldu. Brent Petrol ise 76,95 dolar