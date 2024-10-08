Piyasalarda gün sonu: 08 Ekim 2024 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 08 Ekim 2024 Salı tarihinde günü 9.044,89 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,15 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi HUBVC,OTKAR,OZSUB olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ATSYH,EUHOL,MEPET oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (4.681.536.529.50 TL), YKBNK (4.066.997.684.20 TL), GUBRF (3.828.520.834.60 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Ekim 2024 Salı)