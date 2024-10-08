Piyasalarda gün sonu: 08 Ekim 2024 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (08 Ekim 2024 Salı) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazanarak 9.044,89 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,00 artış ile 34,26 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,05 ile 2.879,01 liraya geriledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 08 Ekim 2024 Salı tarihinde günü 9.044,89 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,15 oldu.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi HUBVC,OTKAR,OZSUB olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ATSYH,EUHOL,MEPET oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (4.681.536.529.50 TL), YKBNK (4.066.997.684.20 TL), GUBRF (3.828.520.834.60 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
270.75 ₺
|
-1.10 %
|
4.681.536.530
|
26.82 ₺
|
-1.90 %
|
4.066.997.684
|
205.00 ₺
|
3.22 %
|
3.828.520.835
|
55.45 ₺
|
2.02 %
|
3.729.762.268
|
12.42 ₺
|
-1.90 %
|
3.656.162.506
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
8.69 ₺
|
10.00 %
|
29.876.068
|
462.00 ₺
|
10.00 %
|
56.666.610
|
34.10 ₺
|
10.00 %
|
25.158.210
|
9.24 ₺
|
10.00 %
|
33.805.357
|
18.09 ₺
|
9.97 %
|
275.548.865
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
55.90 ₺
|
-9.98 %
|
6.251.018
|
9.15 ₺
|
-6.63 %
|
94.420.920
|
9.47 ₺
|
-6.14 %
|
29.690.868
|
56.55 ₺
|
-5.04 %
|
284.061.292
Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Ekim 2024 Salı)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,00 artış ile 34,26 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,08 düşüş ile 37,60 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,26 ₺
|
0,00 %
|
E
|
37,60 ₺
|
-0,08 %
Altın fiyatlarında son durum (08 Ekim 2024 Salı)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,18 :artarakazalarak 2.611,47 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,05 düşüş sonucu 2.879,01 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,06 düşerek 4.707,00 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 18.771,16.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.611,47 ₺
|
-1,18 %
|
2.879,01 ₺
|
-1,05 %
|
18.771,16 ₺
|
-1,05 %
|
4.707,00 ₺
|
-1,06 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,79 değer kaybederek 62.564,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,42 düşerek 2.426,36 dolardan işlem gördü.