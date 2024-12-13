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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 13 Aralık 2024 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 13 Aralık 2024 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (13 Aralık 2024 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,66 değer kazanarak 10.125,46 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,15 artış ile 34,95 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,67 ile 2.986,17 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 13.12.2024 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 13 Aralık 2024 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        13 Aralık 2024 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,66 yükseliş ile 10.125,46 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi KUYAS,LYDYE,TMPOL olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DOBUR,BMSCH,IHLAS oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (13.218.954.844.64 TL), THYAO (6.668.632.864.75 TL), EREGL (3.870.753.973.30 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        13.53
        -2.38 %
        13.218.954.845
        T
        299.25
        0.25 %
        6.668.632.865
        E
        26.56
        0.91 %
        3.870.753.973
        A
        63.55
        -0.16 %
        3.821.681.051
        Y
        30.60
        0.39 %
        3.560.464.105
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        20.90
        10.00 %
        314.418.929
        L
        12,210.00
        10.00 %
        32.884.698
        T
        79.20
        10.00 %
        90.247.203
        S
        97.45
        9.99 %
        40.159.037
        Q
        57.45
        9.95 %
        4.664.343
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        184.00
        -9.98 %
        163.452.091
        B
        36.70
        -8.25 %
        171.392.779
        I
        3.21
        -5.31 %
        181.466.449
        V
        268.25
        -4.71 %
        34.619.447
        R
        22.26
        -4.46 %
        37.317.170
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Aralık 2024 Cuma)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,15 artış ile 34,95 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,27 yükseliş ile 36,70 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,95
        0,15 %
        E
        EUR/TRY
        36,70
        0,27 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (13 Aralık 2024 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,95 :artarakazalarak 2.655,17 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,67 düşüş sonucu 2.986,17 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,67 düşerek 4.882,39 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.469,83.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.655,17
        -0,95 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.986,17
        -0,67 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.469,83
        -0,67 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.882,39
        -0,67 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,25 artış ile 101.338,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,12 yükseliş ile 3.963,18 doları buldu. Brent Petrol ise 73,92 dolar

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