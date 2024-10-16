Piyasalarda gün sonu: 16 Ekim 2024 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (16 Ekim 2024 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,08 değer kazanarak 8.956,03 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,16 düşerek 34,17 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,28 ile 2.935,05 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16 Ekim 2024 Çarşamba tarihinde günü 8.956,03 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,08 oldu.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi MARKA,LYDYE,IZFAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DIRIT,EUHOL,RTALB oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.134.909.782.00 TL), EREGL (4.983.200.404.12 TL), ISCTR (4.349.795.842.19 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
269.25 ₺
|
0.47 %
|
5.134.909.782
|
49.44 ₺
|
2.06 %
|
4.983.200.404
|
12.51 ₺
|
0.16 %
|
4.349.795.842
|
54.50 ₺
|
0.28 %
|
3.961.518.300
|
88.50 ₺
|
0.68 %
|
3.957.006.176
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
62.15 ₺
|
10.00 %
|
40.814.873
|
9,965.00 ₺
|
9.99 %
|
18.074.858
|
48.08 ₺
|
9.97 %
|
228.933.902
|
49.66 ₺
|
9.96 %
|
308.325.071
|
1,635.00 ₺
|
9.95 %
|
204.363.811
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
34.52 ₺
|
-9.96 %
|
10.697.432
|
7.53 ₺
|
-9.93 %
|
13.672.710
|
18.02 ₺
|
-6.39 %
|
633.167.330
|
15.22 ₺
|
-5.76 %
|
24.927.228
|
32.42 ₺
|
-5.09 %
|
87.117.231
Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Ekim 2024 Çarşamba)
Dolar/TL bugün yüzde -0,16 düşerek 34,17 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,30 düşerek 37,19 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,17 ₺
|
-0,16 %
|
E
|
37,19 ₺
|
-0,30 %
Altın fiyatlarında son durum (16 Ekim 2024 Çarşamba)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,49 :artarakazalarak 2.675,62 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,28 yükseliş sonucu 2.935,05 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,28 yükselerek 4.798,80 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.136,49.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.675,62 ₺
|
0,49 %
|
2.935,05 ₺
|
0,28 %
|
19.136,49 ₺
|
0,28 %
|
4.798,80 ₺
|
0,28 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 3,43 yükseliş ile 67.805,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,66 artış ile 2.614,96 dolar.Brent Petrol ise 73,57 dolar