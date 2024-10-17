Piyasalarda gün sonu: 17 Ekim 2024 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

17 Ekim 2024 Perşembe, BIST 100 günü 0,52 yükselerek 9.002,34 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9060.1300 puandan işlem görürken en düşük 8927.0600 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MARKA,LYDYE,IZFAS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DIRIT,EUHOL,RTALB.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.134.909.782.00 TL), EREGL (4.983.509.107.48 TL), ISCTR (4.349.795.842.19 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Ekim 2024 Perşembe)

Dolar/TL yüzde -0,15 azalarak 34,13 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,16 düşerek 37,08 lirayla günü tamamladı.