Piyasalarda gün sonu: 17 Ekim 2024 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (17 Ekim 2024 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,52 değer kazanarak 9.002,34 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,15 azalış ile 34,13 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,53 ile 2.952,53 liraya çıktı.
17 Ekim 2024 Perşembe, BIST 100 günü 0,52 yükselerek 9.002,34 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9060.1300 puandan işlem görürken en düşük 8927.0600 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MARKA,LYDYE,IZFAS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DIRIT,EUHOL,RTALB.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.134.909.782.00 TL), EREGL (4.983.509.107.48 TL), ISCTR (4.349.795.842.19 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
269.25 ₺
|
0.47 %
|
5.134.909.782
|
49.44 ₺
|
2.06 %
|
4.983.509.107
|
12.51 ₺
|
0.16 %
|
4.349.795.842
|
54.50 ₺
|
0.28 %
|
3.961.518.300
|
88.50 ₺
|
0.68 %
|
3.957.006.176
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
62.15 ₺
|
10.00 %
|
40.814.873
|
9,965.00 ₺
|
9.99 %
|
18.074.858
|
48.08 ₺
|
9.97 %
|
228.933.902
|
49.66 ₺
|
9.96 %
|
308.325.121
|
1,635.00 ₺
|
9.95 %
|
204.363.811
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
34.52 ₺
|
-9.96 %
|
10.697.432
|
7.53 ₺
|
-9.93 %
|
13.672.710
|
18.02 ₺
|
-6.39 %
|
633.167.330
|
15.22 ₺
|
-5.76 %
|
24.927.228
|
32.42 ₺
|
-5.09 %
|
87.117.231
Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Ekim 2024 Perşembe)
Dolar/TL yüzde -0,15 azalarak 34,13 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,16 düşerek 37,08 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,13 ₺
|
-0,15 %
|
E
|
37,08 ₺
|
-0,16 %
Altın fiyatlarında son durum (17 Ekim 2024 Perşembe)
Altının ons fiyatı yüzde 0,73 artış ile 2.693,47 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,53 yükselişle 2.952,53 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.827,39 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.250,50 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.693,47 ₺
|
0,73 %
|
2.952,53 ₺
|
0,53 %
|
19.250,50 ₺
|
0,53 %
|
4.827,39 ₺
|
0,53 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,05 azalış ile 67.008,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,32 düşüş ile 2.603,61 doları buldu. Brent Petrol ise 74,32 dolar