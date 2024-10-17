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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 17 Ekim 2024 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 17 Ekim 2024 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (17 Ekim 2024 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,52 değer kazanarak 9.002,34 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,15 azalış ile 34,13 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,53 ile 2.952,53 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 17.10.2024 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 17 Ekim 2024 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        17 Ekim 2024 Perşembe, BIST 100 günü 0,52 yükselerek 9.002,34 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9060.1300 puandan işlem görürken en düşük 8927.0600 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MARKA,LYDYE,IZFAS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DIRIT,EUHOL,RTALB.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.134.909.782.00 TL), EREGL (4.983.509.107.48 TL), ISCTR (4.349.795.842.19 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        269.25
        0.47 %
        5.134.909.782
        E
        49.44
        2.06 %
        4.983.509.107
        I
        12.51
        0.16 %
        4.349.795.842
        A
        54.50
        0.28 %
        3.961.518.300
        S
        88.50
        0.68 %
        3.957.006.176
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        62.15
        10.00 %
        40.814.873
        L
        9,965.00
        9.99 %
        18.074.858
        I
        48.08
        9.97 %
        228.933.902
        A
        49.66
        9.96 %
        308.325.121
        M
        1,635.00
        9.95 %
        204.363.811
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        34.52
        -9.96 %
        10.697.432
        E
        7.53
        -9.93 %
        13.672.710
        R
        18.02
        -6.39 %
        633.167.330
        D
        15.22
        -5.76 %
        24.927.228
        O
        32.42
        -5.09 %
        87.117.231
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Ekim 2024 Perşembe)

        Dolar/TL yüzde -0,15 azalarak 34,13 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,16 düşerek 37,08 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,13
        -0,15 %
        E
        EUR/TRY
        37,08
        -0,16 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (17 Ekim 2024 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,73 artış ile 2.693,47 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,53 yükselişle 2.952,53 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.827,39 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.250,50 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.693,47
        0,73 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.952,53
        0,53 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.250,50
        0,53 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.827,39
        0,53 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,05 azalış ile 67.008,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,32 düşüş ile 2.603,61 doları buldu. Brent Petrol ise 74,32 dolar

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