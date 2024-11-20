Piyasalarda gün sonu: 20 Kasım 2024 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (20 Kasım 2024 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -2,14 değer kaybederek 9.035,18 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,47 liraya düştü.Gram altın ise yüzde 0,50 ile 2.934,80 liradan işlem gördü.
20 Kasım 2024 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.035,18 puanla kapatırken günlük düşüş % -2,14 olarak gerçekleşti.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse EUKYO,YAPRK,DURDO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise AVHOL,SURGY,CEOEM oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.815.168.301.25 TL), YKBNK (6.715.006.277.78 TL), ISCTR (4.734.751.821.43 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
271.00 ₺
|
-2.87 %
|
7.815.168.301
|
26.26 ₺
|
-1.50 %
|
6.715.006.278
|
12.47 ₺
|
-1.66 %
|
4.734.751.821
|
52.20 ₺
|
-2.52 %
|
4.437.609.932
|
219.70 ₺
|
-6.07 %
|
3.993.336.512
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
12.43 ₺
|
10.00 %
|
9.670.709
|
493.50 ₺
|
9.97 %
|
299.789.934
|
22.32 ₺
|
9.95 %
|
12.521.102
|
10.17 ₺
|
9.95 %
|
262.608.165
|
20.34 ₺
|
9.95 %
|
184.999.004
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
36.88 ₺
|
-9.96 %
|
98.357.466
|
39.58 ₺
|
-9.96 %
|
211.558.670
|
29.68 ₺
|
-9.95 %
|
14.777.702
|
3,557.50 ₺
|
-7.66 %
|
5.598.720
|
16.10 ₺
|
-7.63 %
|
102.812.377
Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Kasım 2024 Çarşamba)
Dolar/TL bugün yüzde -0,05 düşerek 34,47 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,52 düşerek 36,35 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,47 ₺
|
-0,05 %
|
E
|
36,35 ₺
|
-0,52 %
Altın fiyatlarında son durum (20 Kasım 2024 Çarşamba)
Altının ons fiyatı yüzde 0,51 artış ile 2.645,48 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,50 yükselişle 2.934,80 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.798,40 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.134,90 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.645,48 ₺
|
0,51 %
|
2.934,80 ₺
|
0,50 %
|
19.134,90 ₺
|
0,50 %
|
4.798,40 ₺
|
0,50 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 2,85 yükseliş ile 94.461,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 0,28 artış ile 3.104,65 dolar.Brent Petrol ise 73,28 dolar