Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.031,82 %-2,18
        DOLAR 34,4711 %-0,05
        EURO 36,2783 %-0,72
        GRAM ALTIN 2.936,98 %0,58
        FAİZ 42,50 %-1,69
        GÜMÜŞ GRAM 34,51 %-0,48
        BITCOIN 94.317,00 %2,18
        GBP/TRY 43,6044 %-0,33
        EUR/USD 1,0514 %-0,77
        BRENT 73,39 %0,12
        ÇEYREK ALTIN 4.801,97 %0,58
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 20 Kasım 2024 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 20 Kasım 2024 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (20 Kasım 2024 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -2,14 değer kaybederek 9.035,18 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,47 liraya düştü.Gram altın ise yüzde 0,50 ile 2.934,80 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 18:30 Güncelleme: 20.11.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu: 20 Kasım 2024 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        ABONE OL

        20 Kasım 2024 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.035,18 puanla kapatırken günlük düşüş % -2,14 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse EUKYO,YAPRK,DURDO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise AVHOL,SURGY,CEOEM oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.815.168.301.25 TL), YKBNK (6.715.006.277.78 TL), ISCTR (4.734.751.821.43 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        271.00
        -2.87 %
        7.815.168.301
        Y
        26.26
        -1.50 %
        6.715.006.278
        I
        12.47
        -1.66 %
        4.734.751.821
        A
        52.20
        -2.52 %
        4.437.609.932
        P
        219.70
        -6.07 %
        3.993.336.512
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        12.43
        10.00 %
        9.670.709
        Y
        493.50
        9.97 %
        299.789.934
        D
        22.32
        9.95 %
        12.521.102
        O
        10.17
        9.95 %
        262.608.165
        F
        20.34
        9.95 %
        184.999.004
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        36.88
        -9.96 %
        98.357.466
        S
        39.58
        -9.96 %
        211.558.670
        C
        29.68
        -9.95 %
        14.777.702
        K
        3,557.50
        -7.66 %
        5.598.720
        M
        16.10
        -7.63 %
        102.812.377
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Kasım 2024 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,05 düşerek 34,47 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,52 düşerek 36,35 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,47
        -0,05 %
        E
        EUR/TRY
        36,35
        -0,52 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (20 Kasım 2024 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,51 artış ile 2.645,48 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,50 yükselişle 2.934,80 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.798,40 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.134,90 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.645,48
        0,51 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.934,80
        0,50 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.134,90
        0,50 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.798,40
        0,50 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 2,85 yükseliş ile 94.461,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 0,28 artış ile 3.104,65 dolar.Brent Petrol ise 73,28 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        20 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Oosterwolde'den ayrılık itirafı!
        Oosterwolde'den ayrılık itirafı!
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Yunus'a dev zam!
        Yunus'a dev zam!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        Ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı
        Ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz