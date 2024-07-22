Piyasalarda gün sonu: 22 Temmuz 2024 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

22 Temmuz 2024 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.172,75 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,15 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi CWENE,SRVGY,AGROT, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise IEYHO,MARTI,ISBTR.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (19.075.899.259.60 TL), THYAO (8.645.259.208.75 TL), ISCTR (5.815.271.649.61 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Temmuz 2024 Pazartesi)