Piyasalarda gün sonu: 24 Ekim 2024 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (24 Ekim 2024 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,81 değer kazanarak 8.872,85 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,14 düşerek 34,23 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,56 ile 3.009,51 liraya çıktı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24 Ekim 2024 Perşembe tarihinde günü 8.872,85 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,81 oldu.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ARTMS,KRONT,BRKVY, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise EUHOL,SAFKR,BRKO oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.159.945.609.75 TL), BIMAS (4.194.226.857.00 TL), ISCTR (2.939.934.657.50 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
273.75 ₺
|
2.24 %
|
5.159.945.610
|
475.50 ₺
|
5.32 %
|
4.194.226.857
|
11.70 ₺
|
1.04 %
|
2.939.934.658
|
49.68 ₺
|
1.14 %
|
2.626.075.442
|
173.70 ₺
|
2.24 %
|
2.327.462.452
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
43.12 ₺
|
10.00 %
|
50.637.445
|
19.80 ₺
|
10.00 %
|
22.102.252
|
44.44 ₺
|
10.00 %
|
97.226.760
|
20.40 ₺
|
9.97 %
|
143.704.881
|
243.90 ₺
|
9.96 %
|
109.002.639
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
8.60 ₺
|
-6.93 %
|
23.105.506
|
51.50 ₺
|
-5.76 %
|
242.331.592
|
9.65 ₺
|
-5.39 %
|
6.043.305
|
5.10 ₺
|
-5.38 %
|
2.937.729
|
15.95 ₺
|
-5.12 %
|
53.598.993
Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Ekim 2024 Perşembe)
Bugün Dolar/TL yüzde -0,14 azalış ile 34,23 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,12 yükseliş ile 37,05 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,23 ₺
|
-0,14 %
|
E
|
37,05 ₺
|
0,12 %
Altın fiyatlarında son durum (24 Ekim 2024 Perşembe)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,62 :artarakazalarak 2.732,39 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,56 yükseliş sonucu 3.009,51 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,56 yükselerek 4.920,55 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.622,01.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.732,39 ₺
|
0,62 %
|
3.009,51 ₺
|
0,56 %
|
19.622,01 ₺
|
0,56 %
|
4.920,55 ₺
|
0,56 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,38 artış ile 67.673,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,76 düşüş ile 2.522,98 doları buldu. Brent Petrol ise 74,25 dolar