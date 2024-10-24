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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 24 Ekim 2024 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 24 Ekim 2024 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (24 Ekim 2024 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,81 değer kazanarak 8.872,85 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,14 düşerek 34,23 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,56 ile 3.009,51 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 24.10.2024 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 24 Ekim 2024 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24 Ekim 2024 Perşembe tarihinde günü 8.872,85 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,81 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ARTMS,KRONT,BRKVY, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise EUHOL,SAFKR,BRKO oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.159.945.609.75 TL), BIMAS (4.194.226.857.00 TL), ISCTR (2.939.934.657.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        273.75
        2.24 %
        5.159.945.610
        B
        475.50
        5.32 %
        4.194.226.857
        I
        11.70
        1.04 %
        2.939.934.658
        A
        49.68
        1.14 %
        2.626.075.442
        K
        173.70
        2.24 %
        2.327.462.452
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        43.12
        10.00 %
        50.637.445
        K
        19.80
        10.00 %
        22.102.252
        B
        44.44
        10.00 %
        97.226.760
        N
        20.40
        9.97 %
        143.704.881
        R
        243.90
        9.96 %
        109.002.639
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        8.60
        -6.93 %
        23.105.506
        S
        51.50
        -5.76 %
        242.331.592
        B
        9.65
        -5.39 %
        6.043.305
        B
        5.10
        -5.38 %
        2.937.729
        M
        15.95
        -5.12 %
        53.598.993
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Ekim 2024 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,14 azalış ile 34,23 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,12 yükseliş ile 37,05 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,23
        -0,14 %
        E
        EUR/TRY
        37,05
        0,12 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (24 Ekim 2024 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,62 :artarakazalarak 2.732,39 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,56 yükseliş sonucu 3.009,51 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,56 yükselerek 4.920,55 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.622,01.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.732,39
        0,62 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.009,51
        0,56 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.622,01
        0,56 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.920,55
        0,56 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,38 artış ile 67.673,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,76 düşüş ile 2.522,98 doları buldu. Brent Petrol ise 74,25 dolar

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