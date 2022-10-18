Piyasalarda gün sonu 0:00 / 0:00

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BIST 100 endeksi, güne 59,81 puan ve yüzde 1,55 değer kazanarak 3.907,43 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.805,45, en yüksek 3.927,17 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 kayıpla 3.841,56 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,08, hizmetler endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 2,18, sanayi endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,32 puan ve yüzde 0,01 düşüşle 4.218,22 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 59'u geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Akbank, ASELSAN ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.648,30 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.648,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,50 kazanımla 1 milyon 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5533 lira, satışta 18,6277 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5533 lira, satışta 18,6276 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,26'dan, bileşik getirisi de yüzde 15,84'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9825, sterlin/dolar paritesi 1,1288, dolar/yen paritesi de 149,24 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,90 düşüşle 88,20 dolardan işlem görüyor.