Piyasalarda gün sonu

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BIST 100 endeksi, güne 32,01 puan ve yüzde 0,81 kazançla 3.966,64 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.939,73, en yüksek 4.008,80 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 artışla 3.977,51 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,44, sanayi endeksi yüzde 2,22 ve hizmetler endeksi yüzde 0,91 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 51,14 puan ve yüzde 1,19 yükselişle 4.350,04 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 38'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Kardemir (D), Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.648 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.648 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,8 kayıpla 978 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5700 lira, satışta 18,6444 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5611 lira, satışta 18,6355 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,05'den, bileşik getirisi de yüzde 14,54'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9880, sterlin/dolar paritesi 1,1300, dolar/yen paritesi de 148,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,3 düşüşle 91,4 dolardan işlem görüyor.