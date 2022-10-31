Piyasalarda gün sonu 0:00 / 0:00

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BIST 100 endeksi, güne 23,88 puan ve yüzde 0,62 kazançla 3.902,86 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.880,87, en yüksek 3.982,25 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,58 artışla 3.978,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,54, sanayi endeksi yüzde 2,66, teknoloji endeksi yüzde 0,87 ve hizmetler endeksi yüzde 2,57 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 117,96 puan ve yüzde 2,80 yükselişle 4.330,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'i prim yaptı, 28'i geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Sasa Polyester, Yapı Kredi, Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.638 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.638 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,8 azalışla 972 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5785 lira, satışta 18,6529 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5750 lira, satışta 18,6494 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,62'den, bileşik getirisi de yüzde 15,16'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9890, sterlin/dolar paritesi 1,1500, dolar/yen paritesi de 148,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 azalışla 93,4 dolardan işlem görüyor.