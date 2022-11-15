Piyasalarda gün sonu 0:00 / 0:00

AA

BIST 100 endeksi, güne 61,96 puan ve yüzde 1,36 değer kazanarak 4.632,16 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.534,68, en yüksek 4.686,57 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,90 artışla 4.657,00 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,80, sanayi endeksi yüzde 2,49, hizmetler endeksi yüzde 0,54 ve teknoloji endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 115,25 puan ve yüzde 2,33 yükselişle 5.066,87 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 55'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Odaş Elektrik Üretim, ASELSAN ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.771,20 DOLAR

​​​​​​​Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.771,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,76 kazanımla 1 milyon 60 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5734 lira, satışta 18,6479 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5688 lira, satışta 18,6433 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,13'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,56'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0402, sterlin/dolar paritesi 1,1912, dolar/yen paritesi de 139,12 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,10 düşüşle 91,70 dolardan işlem görüyor.

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