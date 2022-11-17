Piyasalarda gün sonu 0:00 / 0:00

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BIST 100 endeksi, güne 18,02 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 4.686,54 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.446,58, en yüksek 4.686,54 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,45 azalışla 4.507,24 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,59, sanayi endeksi yüzde 3,55, hizmetler endeksi yüzde 1,86 ve teknoloji endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 177,82 puan ve yüzde 3,49 düşüşle 4.918,14 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 19'u prim yaptı, 80'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, Kontrolmatik Teknoloji ve Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.759 DOLAR

​​​​​​​Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.759 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,21 kayıpla 1 milyon 62 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5829 lira, satışta 18,6573 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5785 lira, satışta 18,6530 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,71'den, bileşik getirisi de yüzde 13,11'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0334, sterlin/dolar paritesi 1,1790, dolar/yen paritesi de 140,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,20 düşüşle 90,70 dolardan işlem görüyor.