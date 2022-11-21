Piyasalarda gün sonu 0:00 / 0:00

AA

BIST 100 endeksi, haftaya 27,12 puan ve yüzde 0,60 değer kaybederek 4.499,61 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.463,53, en yüksek 4.570,32 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,96 artışla 4.570,32 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,99, hizmetler endeksi yüzde 1,50, teknoloji endeksi yüzde 3,49 ve sanayi endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 26,92 puan ve yüzde 0,55 yükselişle 4.945,37 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 82'si prim yaptı, 18'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.737,65 DOLAR

​​​​​​​Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.737,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre, yüzde 1,41 kayıpla 1 milyon 47 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5849 lira, satışta 18,6593 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5815 lira, satışta 18,6560 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,19'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,50'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0253, sterlin/dolar paritesi 1,1807, dolar/yen paritesi de 141,67 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 5,15 düşüşle 83,04 dolardan işlem görüyor.

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