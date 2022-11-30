Borsa günü rekor seviyede kapattı 0:00 / 0:00

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BIST 100 endeksi, güne 36,93 puan ve yüzde 0,74 değer kaybederek 4.925,54 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.922,88, en yüksek 4.988,68 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 4.977,64 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,03, sanayi endeksi yüzde 0,31, hizmetler endeksi yüzde 0,22 ve teknoloji endeksi yüzde 2,95 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,93 puan ve yüzde 0,20 düşüşle 5.364,39 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'i prim yaptı, 28'i geriledi. Yapı Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.751,85 DOLAR​​​​​​​

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.751,85 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,5 yükselişle 1 milyon 58 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,6064 lira, satışta 18,6810 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,6010 lira, satışta 18,6755 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,30'dan, bileşik getirisi de yüzde 10,56'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0348, sterlin/dolar paritesi 1,1952, dolar/yen paritesi de 139,65 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,60 artarak 86,76 dolardan işlem görüyor.

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