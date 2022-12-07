Piyasalarda gün sonu 0:00 / 0:00

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BIST 100 endeksi, güne 1,83 puan ve yüzde 0,04 değer kazanarak 5.001,97 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.773,38, en yüksek 5.014,57 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,46 azalışla 4.827,04 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,77, sanayi endeksi yüzde 3,81, hizmetler endeksi yüzde 2,69 ve teknoloji endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 185,95 puan ve yüzde 3,47 düşüşle 5.180,48 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 9'u prim yaptı, 90'ı geriledi. Kardemir (D), Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim, Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.781 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.781 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü 1 milyon 73 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,6036 lira, satışta 18,6781 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,6013 lira, satışta 18,6758 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0520, sterlin/dolar paritesi 1,2200, dolar/yen paritesi de 136,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,3 artışla 79,8 dolardan işlem görüyor.

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