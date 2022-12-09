Piyasalarda gün sonu 0:00 / 0:00

AA

BIST 100 endeksi, güne 19,31 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 4.875,22 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.871,28, en yüksek 5.015,23 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,08 artışla 5.005,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,73, sanayi endeksi yüzde 3,08, hizmetler endeksi yüzde 3,32 ve teknoloji endeksi yüzde 3,15 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 155,06 puan ve yüzde 2,98 yükselişle 5.355,84 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 93'ü prim yaptı, 7'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.791,50 DOLAR​​​​​​​

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.791,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,18 kayıpla 1 milyon 73 bin 900 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,6078 lira, satışta 18,6824 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,6072 lira, satışta 18,6818 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,05'ten, bileşik getirisi de yüzde 10,30'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0523, sterlin/dolar paritesi 1,2264, dolar/yen paritesi de 136,75 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,65 artarak 76,80 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.