"Belirlediğimiz sadece asgari ücret değil"

Piyasalarda gün sonu 0:00 / 0:00

AA

BIST 100 endeksi, güne 19,27 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 5.212,58 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.179,82, en yüksek 5.299,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,21 artarak 5.256,19 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,11, sanayi endeksi yüzde 1,42, hizmetler endeksi yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 66,17 puan ve yüzde 1,19 yükselişle 5.648,80 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 64'ü prim yaptı, 33'ü geriledi. Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.817,40 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.817,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,9 kayıpla 1 milyon 70 bin 670 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,6115 lira, satışta 18,6861 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,6069 lira, satışta 18,6814 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,42'den, bileşik getirisi de yüzde 9,64'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0631, sterlin/dolar paritesi 1,2394, dolar/yen paritesi de 135,24 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,97 yükselişle 80,00 dolardan işlem görüyor.

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