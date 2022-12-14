Piyasalarda gün sonu 0:00 / 0:00

AA

BIST 100 endeksi, güne 18,75 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 5.274,94 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.041,71, en yüksek 5.302,14 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,61 azalarak 5.066,50 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,53, sanayi endeksi yüzde 3,79, hizmetler endeksi yüzde 3,86, teknoloji endeksi yüzde 3,19 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 213,97 puan ve yüzde 3,79 düşüşle 5.434,83 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 13'ü prim yaptı, 85'i geriledi. Kardemir (D), Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, VakıfBank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.810 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.810 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,9 kazançla 1 milyon 91 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,6136 lira, satışta 18,6882 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,6115 lira, satışta 18,6861 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 8,97'den, bileşik getirisi de yüzde 9,17'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0650, sterlin/dolar paritesi 1,2400, dolar/yen paritesi de 134,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,6 yükselişle 82,00 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.