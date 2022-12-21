Piyasalarda gün sonu 0:00 / 0:00

AA

BIST 100 endeksi, güne 30,28 puan ve yüzde 0,56 değer kazanarak 5.449,30 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.412,74, en yüksek 5.491,10 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 5.429,13 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,42, hizmetler endeksi yüzde 0,23 ve teknoloji endeksi yüzde 1,73 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,24 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 11,18 puan ve yüzde 0,19 yükselişle 5.860,95 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 56'sı geriledi. Kardemir (D), Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.821 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.821 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artarak 1 milyon 96 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,6301 lira, satışta 18,7048 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,6250 lira, satışta 18,6997 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,59'dan, bileşik getirisi de yüzde 9,82'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0624, sterlin/dolar paritesi 1,2116, dolar/yen paritesi de 131,89 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,10 yükselişle 82,04 dolardan işlem görüyor.

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