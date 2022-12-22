Piyasalarda gün sonu 0:00 / 0:00

AA

BIST 100 endeksi, güne 33,05 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 5.462,18 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.398,43, en yüksek 5.515,67 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 5.447,23 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,17, sanayi endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 0,07 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 22,21 puan ve yüzde 0,38 yükselişle 5.883,16 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 55'i geriledi. Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Enka İnşaat, Akbank ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.796,50 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.796,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 kayıpla 1 milyon 89 bin 450 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,6392 lira, satışta 18,7138 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,6301 lira, satışta 18,7048 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,30'dan, bileşik getirisi de yüzde 9,52'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0594, sterlin/dolar paritesi 1,2020, dolar/yen paritesi de 132,36 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,11 düşüşle 82,65 dolardan işlem görüyor.

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