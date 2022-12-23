Piyasalarda gün sonu

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AA

BIST 100 endeksi, güne 31,81 puan ve yüzde 0,58 değer kaybederek 5.415,43 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.370,80, en yüksek 5.457,23 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 5.454,79 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,12, sanayi endeksi yüzde 0,08, teknoloji endeksi yüzde 0,71 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,06 puan ve yüzde 0,04 yükselişle 5.885,22 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 59'u geriledi. Türk Hava Yolları, Enka İnşaat, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kardemir (D) ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.799 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.799 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 kayıpla 1 milyon 88 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,6462 lira, satışta 18,7209 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,6392 lira, satışta 18,7138 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,30'dan, bileşik getirisi de yüzde 9,52'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0624, sterlin/dolar paritesi 1,2070, dolar/yen paritesi de 132,86 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,30 yükselişle 84,12 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.