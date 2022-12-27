Piyasalarda gün sonu

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AA

BIST 100 endeksi, güne 8,82 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 5.512,91 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.428,49, en yüksek 5.513,56 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 azalışla 5.434,51 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,43, sanayi endeksi yüzde 1,96, hizmetler endeksi yüzde 0,68 ve teknoloji endeksi yüzde 2,17 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 64,00 puan ve yüzde 1,08 düşüşle 5.876,73 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 21'i prim yaptı, 77'si geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın, Turkcell, Petkim ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.819 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.819 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 kayıpla 1 milyon 94 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,6683 lira, satışta 18,7431 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,6519 lira, satışta 18,7266 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0651, sterlin/dolar paritesi 1,2041, dolar/yen paritesi de 133,28 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,13 artarak 85,15 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.