Piyasalarda gün sonu

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AA

BIST 100 endeksi, güne 2,30 puan ve yüzde 0,04 değer kazanarak 5.347,91 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.331,77, en yüksek 5.476,92 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,46 artışla 5.476,92 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,04, sanayi endeksi yüzde 2,15, hizmetler endeksi yüzde 2,62 ve teknoloji endeksi yüzde 1,21 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 125,81 puan ve yüzde 2,17 yükselişle 5.915,15 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 92'si prim yaptı, 7'si geriledi. Koza Altın, Türk Hava Yolları, Enka İnşaat, Şişecam ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.816,50 DOLAR​​​​​​​

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.816,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,4 kazanımla 1 milyon 96 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,6835 lira, satışta 18,7584 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,6833 lira, satışta 18,7582 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,73'ten, bileşik getirisi de yüzde 9,97'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0654, sterlin/dolar paritesi 1,2040, dolar/yen paritesi de 133,10 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,30 düşüşle 82,55 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.