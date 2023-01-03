Piyasalarda gün sonu

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AA

BIST 100 endeksi, güne 36,51 puan ve yüzde 0,64 kazançla 5.697,61 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.610,43, en yüksek 5.704,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 azalışla 5.626,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,37, sanayi endeksi yüzde 1,41, hizmetler endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 2,66 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 14,95 puan ve yüzde 0,24 düşüşle 6.096,53 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 22'si prim yaptı, 78'i geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), ASELSAN ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.830 DOLAR

​​​​​​​Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.830 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,56 kazanımla 1 milyon 123 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,6974 lira, satışta 18,7223 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,6898 lira, satışta 18,7647 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,12'den, bileşik getirisi de yüzde 9,33'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0568, sterlin/dolar paritesi 1,2013, dolar/yen paritesi de 130,81 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,20 düşüşle 84,15 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.