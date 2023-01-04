Piyasalarda gün sonu

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AA

BIST 100 endeksi, güne 20,05 puan ve yüzde 0,36 kazanımla 5.646,62 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.478,79, en yüksek 5.651,74 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,83 azalışla 5.523,49 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,25, sanayi endeksi yüzde 1,68, hizmetler endeksi yüzde 2,55 ve teknoloji endeksi yüzde 4,42 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 107,71 puan ve yüzde 1,77 düşüşle 5.988,82 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 15'i prim yaptı, 82'si geriledi. Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ASELSAN ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.856,30 DOLAR​​​​​​​

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.856,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 kazançla 1 milyon 138 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7063 lira, satışta 18,7812 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,6974 lira, satışta 18,7723 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,15'ten, bileşik getirisi de yüzde 9,36'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0588, sterlin/dolar paritesi 1,2043, dolar/yen paritesi de 131,81 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 4,45 düşüşle 78,74 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.