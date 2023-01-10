Piyasalarda gün sonu

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

AA

BIST 100 endeksi, güne ,38 puan ve yüzde 0,05 değer kaybıyla 5.168,59 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.947,37, en yüksek 5.187,43 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,54 azalışla 4.987,99 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,84, sanayi endeksi yüzde 3,38, hizmetler endeksi yüzde 3,44 ve teknoloji endeksi yüzde 2,48 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 192,82 puan ve yüzde 3,43 düşüşle 5.423,12 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 6'sı prim yaptı, 94'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, Kardemir (D) ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.877,60 DOLAR​​​​​​​

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.877,60 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 azalarak 1 milyon 145 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7424 lira, satışta 18,8175 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7407 lira, satışta 18,8158 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0736, sterlin/dolar paritesi 1,2148, dolar/yen paritesi de 132,05 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,30 artışla 80,06 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.