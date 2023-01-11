Piyasalarda gün sonu

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AA

BIST 100 endeksi, güne 17,62 puan ve yüzde 0,35 değer kazancıyla 5.005,61 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.728,88, en yüksek 5.091,32 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,19 azalışla 4.728,88 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 6,05, sanayi endeksi yüzde 4,46, hizmetler endeksi yüzde 5,54 ve teknoloji endeksi yüzde 7,55 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 260,42 puan ve yüzde 4,80 düşüşle 5.162,70 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 3'ü prim yaptı, 97'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, Tüpraş ve Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​ALTININ ONSU 1.873 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.873 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yatay seyrederek 1 milyon 145 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7450 lira, satışta 18,8201 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7424 lira, satışta 18,8175 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,71'den, bileşik getirisi de yüzde 9,95'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0762, sterlin/dolar paritesi 1,2135, dolar/yen paritesi de 132,58 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,70 yükselişle 81,36 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.