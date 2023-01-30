Piyasalarda gün sonu

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

AA

BIST 100 endeksi, haftaya 9,24 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 5.201,07 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.096,29, en yüksek 5.232,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,84 azalışla 5.096,29 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,09, sanayi endeksi yüzde 1,53, hizmetler endeksi yüzde 1,93 ve teknoloji endeksi yüzde 2,25 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 125,08 puan ve yüzde 2,17 düşüşle 5.630,08 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 28'i prim yaptı, 69'u geriledi. Türk Hava Yolları, GÜBRETAŞ, Tüpraş, Akbank ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.927,20 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.927,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 azalarak 1 milyon 174 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7745 lira, satışta 18,8497 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7721 lira, satışta 18,8473 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,18'den, bileşik getirisi de yüzde 10,44'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0893, sterlin/dolar paritesi 1,2377, dolar/yen paritesi de 130,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,48 düşüşle 85,65 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.