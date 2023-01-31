Piyasalarda gün sonu

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AA

BIST 100 endeksi, güne 19,40 puan ve yüzde 0,38 kayıpla 5.076,89 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.955,48, en yüksek 5.111,74 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,35 azalışla 4.976,55 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,29, sanayi endeksi yüzde 2,88, hizmetler endeksi yüzde 2,81 ve teknoloji endeksi yüzde 3,17 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 148,30 puan ve yüzde 2,63 düşüşle 5.481,78 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 12'si prim yaptı, 87'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank, ASELSAN ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.925 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.925 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalarak 1 milyon 162 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7746 lira, satışta 18,8499 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7745 lira, satışta 18,8497 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,23'ten, bileşik getirisi de yüzde 10,49'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0846, sterlin/dolar paritesi 1,2300, dolar/yen paritesi de 130,12 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,05 yükselişle 85,25 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.