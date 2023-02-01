Piyasalarda gün sonu

Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler

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AA

BIST 100 endeksi, güne 22,27 puan ve yüzde 0,45 kazançla 4.998,82 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.713,39, en yüksek 5.014,88 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,29 azalışla 4.713,39 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 6,48, sanayi endeksi yüzde 4,62, hizmetler endeksi yüzde 4,73 ve teknoloji endeksi yüzde 6,22 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 281,30 puan ve yüzde 5,13 düşüşle 5.200,48 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 2'si prim yaptı, 97'si geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Koza Altın İşletmeleri, Tüpraş ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.927 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.927 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artarak 1 milyon 172 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7765 lira, satışta 18,8518 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7746 lira, satışta 18,8499 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2330, dolar/yen paritesi de 129,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 düşüşle 85 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.