Piyasalarda gün sonu

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AA

BIST 100 endeksi, güne 360,88 puan ve yüzde 7,29 değer kazanarak 5.311,35 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.943,47, en yüksek 5.320,40 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,17 artışla 5.008,58 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,39, hizmetler endeksi yüzde 2,28, teknoloji endeksi yüzde 3,62 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 2,85 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 128,69 puan ve yüzde 2,36 yükselişle 5.610,47 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı prim yaptı, 72'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, ASELSAN ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.832,65 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.832,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,83 kayıpla 1 milyon 103 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,8188 lira, satışta 18,8942 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,8150 lira, satışta 18,8904 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 8,76'dan, bileşik getirisi de yüzde 8,95'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0669, sterlin/dolar paritesi 1,1989, dolar/yen paritesi de 134,24 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,02 azalışla 85,11 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.