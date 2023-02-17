Piyasalarda gün sonu

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AA

BIST 100 endeksi, güne 70,93 puan ve yüzde 1,42 değer kaybıyla 4.937,65 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.897,37, en yüksek 5.081,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 5.026,83 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks ve hizmetler endeksi yüzde 0,48, teknoloji endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yüzde 1,38 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 24,71 puan ve yüzde 0,44 yükselişle 5.635,18 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 57'si geriledi. Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.835,25 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla 1.835,25 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 kayıpla 1 milyon 98 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,8229 lira, satışta 18,8983 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,8188 lira, satışta 18,8942 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,85'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,14'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0665, sterlin/dolar paritesi 1,1994, dolar/yen paritesi de 134,33 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,50 azalışla 82,29 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.