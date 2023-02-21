Piyasalarda gün sonu

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AA

BIST 100 endeksi, güne 1,31 puan ve yüzde 0,03 değer kazancıyla 5.150,24 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.136,41, en yüksek 5.264,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 5.149,39 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,35, sanayi endeksi yüzde 1,31 ve teknoloji endeksi yüzde 0,57 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 38,27 puan ve yüzde 0,66 düşüşle 5.725,68 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 44'ü geriledi. Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Şişecam, Türk Hava Yolları ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.841,80 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.841,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,93 yükselişle 1 milyon 142 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,8332 lira, satışta 18,9087 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,8306 lira, satışta 18,9060 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,71'den, bileşik getirisi de yüzde 11,00'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0697, sterlin/dolar paritesi 1,2138, dolar/yen paritesi de 134,73 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,53 azalışla 82,52 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.