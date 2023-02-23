Piyasalarda gün sonu

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AA

BIST 100 endeksi, güne 13,98 puan ve yüzde 0,28 değer kaybederek 5.057,43 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.044,19, en yüksek 5.117,76 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 5.086,20 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,71, hizmetler endeksi yüzde 1,54 ve teknoloji endeksi yüzde 0,43 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,02 puan ve yüzde 0,04 yükselişle 5.615,61 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaptı, 34'ü geriledi. Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Akbank, Türk Hava Yolları ve Oyak Çimento en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.825 DOLAR​​​​​​​

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.825 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 kayıpla 1 milyon 138 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,8416 lira, satışta 18,9171 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,8374 lira, satışta 18,9129 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,42'den, bileşik getirisi de yüzde 10,69'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0604, sterlin/dolar paritesi 1,2045, dolar/yen paritesi de 134,75 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,37 yükselişle 82,25 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.