Piyasalarda gün sonu

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AA

BIST 100 endeksi, güne 17,66 puan ve yüzde 0,35 değer kazancıyla 5.076,41 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.980,06, en yüksek 5.204,09 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,74 artışla 5.197,44 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,55, sanayi endeksi yüzde 1,40, hizmetler endeksi yüzde 2,52 ve teknoloji endeksi yüzde 2,22 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 176,76 puan ve yüzde 3,18 yükselişle 5.739,36 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 23'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.819 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.819 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,56 kazanımla 1 milyon 122 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,8500 lira, satışta 18,9256 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,8435 lira, satışta 18,9190 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,39'dan, bileşik getirisi de yüzde 10,66'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0615, sterlin/dolar paritesi 1,2050, dolar/yen paritesi de 136,03 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,85 düşüşle 82,21 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.